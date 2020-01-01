Duckey (DUCKEY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Duckey (DUCKEY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Duckey (DUCKEY) Informacije A Token Born from the Whimsical World of Mindviscosity. Duckey is more than just a cute figure; he's a mix of whimsy and deep introspection. With Furie's signature touch, Ducky brings out a world where innocence meets complexity—perfect for the wild ride of crypto! Whimsical yet Dark, Just like Crypto! In Mindviscosity, Duckey takes on new levels of mischief! Once he slips into the mysterious Wolfskull suit, he turns dark and fierce, embodying an eerie thrill. Riding high on his bat companion, Duckey flies to new heights, exploring new worlds (and demolishing the old ones!). Službena web stranica: https://www.duckey.meme/ Kupi DUCKEY odmah!

Duckey (DUCKEY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Duckey (DUCKEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.21K $ 12.21K $ 12.21K Ukupna količina: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Količina u optjecaju: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.21K $ 12.21K $ 12.21K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Duckey (DUCKEY)

Duckey (DUCKEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Duckey (DUCKEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DUCKEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DUCKEY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DUCKEY tokena, istražite DUCKEY cijenu tokena uživo!

DUCKEY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DUCKEY? Naša DUCKEY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DUCKEY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!