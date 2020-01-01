Duck AI (DUCKAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Duck AI (DUCKAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Duck AI (DUCKAI) Informacije Duck AI is a meme token created on Pump.fun that interacts with the @duckunfiltered AI bot. The AI bot engages with token holders through social media, responding to community input, participating in discussions and interacting onchain. The project combines elements of social media, artificial intelligence, and blockchain technology through its integration with the @duckunfiltered bot on the Solana network. Službena web stranica: https://duckai.ai/ Kupi DUCKAI odmah!

Duck AI (DUCKAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Duck AI (DUCKAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 489.52K $ 489.52K $ 489.52K Ukupna količina: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Količina u optjecaju: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 489.52K $ 489.52K $ 489.52K Povijesni maksimum: $ 0.03361709 $ 0.03361709 $ 0.03361709 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00048956 $ 0.00048956 $ 0.00048956 Saznajte više o cijeni Duck AI (DUCKAI)

Duck AI (DUCKAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Duck AI (DUCKAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DUCKAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DUCKAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DUCKAI tokena, istražite DUCKAI cijenu tokena uživo!

