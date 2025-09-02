Više o DUCKAI

Duck AI Logotip

Duck AI Cijena (DUCKAI)

Neuvršten

1 DUCKAI u USD cijena uživo:

$0.00043767
$0.00043767$0.00043767
+2.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Duck AI (DUCKAI)
Duck AI (DUCKAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03361709
$ 0.03361709$ 0.03361709

$ 0
$ 0$ 0

-1.42%

+2.74%

-4.50%

-4.50%

Duck AI (DUCKAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DUCKAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUCKAI je $ 0.03361709, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUCKAI se promijenio za -1.42% u posljednjih sat vremena, +2.74% u posljednjih 24 sata i -4.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Duck AI (DUCKAI)

$ 437.63K
$ 437.63K$ 437.63K

--
----

$ 437.63K
$ 437.63K$ 437.63K

999.91M
999.91M 999.91M

999,911,151.076145
999,911,151.076145 999,911,151.076145

Trenutačna tržišna kapitalizacija Duck AI je $ 437.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUCKAI je 999.91M, s ukupnom količinom od 999911151.076145. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 437.63K.

Duck AI (DUCKAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Duck AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Duck AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Duck AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Duck AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.74%
30 dana$ 0-16.37%
60 dana$ 0+9.15%
90 dana$ 0--

Što je Duck AI (DUCKAI)

Duck AI is a meme token created on Pump.fun that interacts with the @duckunfiltered AI bot. The AI bot engages with token holders through social media, responding to community input, participating in discussions and interacting onchain. The project combines elements of social media, artificial intelligence, and blockchain technology through its integration with the @duckunfiltered bot on the Solana network.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Duck AI (DUCKAI)

Službena web-stranica

Duck AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Duck AI (DUCKAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Duck AI (DUCKAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Duck AI.

Provjerite Duck AI predviđanje cijene sada!

DUCKAI u lokalnim valutama

Duck AI (DUCKAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Duck AI (DUCKAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DUCKAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Duck AI (DUCKAI)

Koliko Duck AI (DUCKAI) vrijedi danas?
Cijena DUCKAI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DUCKAI u USD?
Trenutačna cijena DUCKAI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Duck AI?
Tržišna kapitalizacija za DUCKAI je $ 437.63K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DUCKAI?
Količina u optjecaju za DUCKAI je 999.91M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DUCKAI?
DUCKAI je postigao ATH cijenu od 0.03361709 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DUCKAI?
DUCKAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DUCKAI?
24-satni obujam trgovanja za DUCKAI je -- USD.
Hoće li DUCKAI još narasti ove godine?
DUCKAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DUCKAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
