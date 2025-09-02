Duck AI (DUCKAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03361709$ 0.03361709 $ 0.03361709 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.42% Promjena cijene (1D) +2.74% Promjena cijene (7D) -4.50% Promjena cijene (7D) -4.50%

Duck AI (DUCKAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DUCKAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUCKAI je $ 0.03361709, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUCKAI se promijenio za -1.42% u posljednjih sat vremena, +2.74% u posljednjih 24 sata i -4.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Duck AI (DUCKAI)

Tržišna kapitalizacija $ 437.63K$ 437.63K $ 437.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 437.63K$ 437.63K $ 437.63K Količina u optjecaju 999.91M 999.91M 999.91M Ukupna količina 999,911,151.076145 999,911,151.076145 999,911,151.076145

Trenutačna tržišna kapitalizacija Duck AI je $ 437.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUCKAI je 999.91M, s ukupnom količinom od 999911151.076145. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 437.63K.