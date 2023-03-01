DucatusX (DUCX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DucatusX (DUCX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DucatusX (DUCX) Informacije What is the project about? The DucatusX blockchain protocol was deployed to expand the Ducatus Group’s vision of blockchain usability. DUCX, the native coin of the DucatusX blockchain, started trading in December 2022. What makes your project unique? DucatusX provides an infrastructural support framework that equips blockchain developers with the necessary tools for creating and deploying smart contracts that comply with DRC-20 standards, enabling the development of both current and future decentralized applications. DucatusX Coin (DUCX) is the native coin that pays all transaction fees deployed on the DucatusX ecosystem. To date, DucatusX is home to the following projects: QMN (Queen Margherita Napoli) Token JWAN Token AA+ Token GOLD MV Token Bullion Token My Planet Earth (MPE) Token Serenissima NFT GOLD MV NFT Pizza Heritage NFT Prime Gold NFT S.E.E.D. NFT Fast Facts • Total number of DUCX is fixed at maximum 777,874,205 • Layer 1 blockchain, EVM-compatible • Low transaction and gas fees, smart contracts available • Enables only trusted and verified project tokens • Strong supporting community • Native blockchain for the upcoming NFTyNation market place and AA+ DEX Službena web stranica: https://ducatus.com Bijela knjiga: https://ducatus.com/wp-content/uploads/2023/03/Whitepaper.pdf Kupi DUCX odmah!

DucatusX (DUCX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DucatusX (DUCX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Ukupna količina: $ 777.87M $ 777.87M $ 777.87M Količina u optjecaju: $ 278.11M $ 278.11M $ 278.11M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.15M $ 6.15M $ 6.15M Povijesni maksimum: $ 0.198591 $ 0.198591 $ 0.198591 Povijesni minimum: $ 0.00326782 $ 0.00326782 $ 0.00326782 Trenutna cijena: $ 0.00790396 $ 0.00790396 $ 0.00790396 Saznajte više o cijeni DucatusX (DUCX)

DucatusX (DUCX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DucatusX (DUCX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DUCX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DUCX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DUCX tokena, istražite DUCX cijenu tokena uživo!

DUCX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DUCX? Naša DUCX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DUCX predviđanje cijene tokena odmah!

