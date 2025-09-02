Više o DUCX

DucatusX Logotip

DucatusX Cijena (DUCX)

Neuvršten

1 DUCX u USD cijena uživo:

$0.0078672
$0.0078672$0.0078672
-1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena DucatusX (DUCX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:19:08 (UTC+8)

DucatusX (DUCX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00785885
$ 0.00785885$ 0.00785885
24-satna najniža cijena
$ 0.00799159
$ 0.00799159$ 0.00799159
24-satna najviša cijena

$ 0.00785885
$ 0.00785885$ 0.00785885

$ 0.00799159
$ 0.00799159$ 0.00799159

$ 0.198591
$ 0.198591$ 0.198591

$ 0.00326782
$ 0.00326782$ 0.00326782

+0.10%

-1.07%

-2.12%

-2.12%

DucatusX (DUCX) cijena u stvarnom vremenu je $0.0078672. Tijekom protekla 24 sata, DUCXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00785885 i najviše cijene $ 0.00799159, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUCX je $ 0.198591, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00326782.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUCX se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -1.07% u posljednjih 24 sata i -2.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DucatusX (DUCX)

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

--
----

$ 6.12M
$ 6.12M$ 6.12M

278.11M
278.11M 278.11M

777,874,205.0
777,874,205.0 777,874,205.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DucatusX je $ 2.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUCX je 278.11M, s ukupnom količinom od 777874205.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.12M.

DucatusX (DUCX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DucatusX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DucatusX u USD iznosila je $ -0.0002846565.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DucatusX u USD iznosila je $ -0.0002807347.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DucatusX u USD iznosila je $ -0.00025923062524984.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.07%
30 dana$ -0.0002846565-3.61%
60 dana$ -0.0002807347-3.56%
90 dana$ -0.00025923062524984-3.18%

Što je DucatusX (DUCX)

What is the project about? The DucatusX blockchain protocol was deployed to expand the Ducatus Group’s vision of blockchain usability. DUCX, the native coin of the DucatusX blockchain, started trading in December 2022. What makes your project unique? DucatusX provides an infrastructural support framework that equips blockchain developers with the necessary tools for creating and deploying smart contracts that comply with DRC-20 standards, enabling the development of both current and future decentralized applications. DucatusX Coin (DUCX) is the native coin that pays all transaction fees deployed on the DucatusX ecosystem. To date, DucatusX is home to the following projects: QMN (Queen Margherita Napoli) Token JWAN Token AA+ Token GOLD MV Token Bullion Token My Planet Earth (MPE) Token Serenissima NFT GOLD MV NFT Pizza Heritage NFT Prime Gold NFT S.E.E.D. NFT Fast Facts • Total number of DUCX is fixed at maximum 777,874,205 • Layer 1 blockchain, EVM-compatible • Low transaction and gas fees, smart contracts available • Enables only trusted and verified project tokens • Strong supporting community • Native blockchain for the upcoming NFTyNation market place and AA+ DEX

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

DucatusX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DucatusX (DUCX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DucatusX (DUCX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DucatusX.

Provjerite DucatusX predviđanje cijene sada!

DUCX u lokalnim valutama

DucatusX (DUCX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DucatusX (DUCX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DUCX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DucatusX (DUCX)

Koliko DucatusX (DUCX) vrijedi danas?
Cijena DUCX uživo u USD je 0.0078672 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DUCX u USD?
Trenutačna cijena DUCX u USD je $ 0.0078672. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DucatusX?
Tržišna kapitalizacija za DUCX je $ 2.19M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DUCX?
Količina u optjecaju za DUCX je 278.11M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DUCX?
DUCX je postigao ATH cijenu od 0.198591 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DUCX?
DUCX je vidio ATL cijenu od 0.00326782 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DUCX?
24-satni obujam trgovanja za DUCX je -- USD.
Hoće li DUCX još narasti ove godine?
DUCX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DUCX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:19:08 (UTC+8)

