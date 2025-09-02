DucatusX (DUCX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00785885 24-satna najviša cijena $ 0.00799159 Najviša cijena ikada $ 0.198591 Najniža cijena $ 0.00326782 Promjena cijene (1H) +0.10% Promjena cijene (1D) -1.07% Promjena cijene (7D) -2.12%

DucatusX (DUCX) cijena u stvarnom vremenu je $0.0078672. Tijekom protekla 24 sata, DUCXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00785885 i najviše cijene $ 0.00799159, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUCX je $ 0.198591, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00326782.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUCX se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -1.07% u posljednjih 24 sata i -2.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DucatusX (DUCX)

Tržišna kapitalizacija $ 2.19M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.12M Količina u optjecaju 278.11M Ukupna količina 777,874,205.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DucatusX je $ 2.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUCX je 278.11M, s ukupnom količinom od 777874205.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.12M.