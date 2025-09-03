dub duck ($DUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00142026$ 0.00142026 $ 0.00142026 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +5.17% Promjena cijene (7D) +5.17%

dub duck ($DUB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $DUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $DUB je $ 0.00142026, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $DUB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dub duck ($DUB)

Tržišna kapitalizacija $ 20.80K$ 20.80K $ 20.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.80K$ 20.80K $ 20.80K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija dub duck je $ 20.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $DUB je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.80K.