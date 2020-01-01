DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DTRXBT by Virtuals (DTRXBT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Informacije DTRXBT is a token that allows token gated access to AI generated insights from DTR (Decentralized Tech Researchers) alpha group. The project is also working on unique algorithms that allow for more accurate identification of high probability alpha calls both within the group and later, by using the same methods to identify high probability calls across the social graph, including X and other financial sites. Službena web stranica: http://www.dtrxbt.com Kupi DTRXBT odmah!

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DTRXBT by Virtuals (DTRXBT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 571.50K $ 571.50K $ 571.50K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 741.38M $ 741.38M $ 741.38M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 770.86K $ 770.86K $ 770.86K Povijesni maksimum: $ 0.01910059 $ 0.01910059 $ 0.01910059 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00077021 $ 0.00077021 $ 0.00077021 Saznajte više o cijeni DTRXBT by Virtuals (DTRXBT)

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DTRXBT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DTRXBT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DTRXBT tokena, istražite DTRXBT cijenu tokena uživo!

DTRXBT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DTRXBT? Naša DTRXBT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DTRXBT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!