DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DTRXBTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DTRXBT je $ 0.01910059, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DTRXBT se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -2.75% u posljednjih 24 sata i -14.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija DTRXBT by Virtuals je $ 634.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DTRXBT je 741.38M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 855.34K.