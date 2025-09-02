Više o DTRXBT

DTRXBT Informacije o cijeni

DTRXBT Službena web stranica

DTRXBT Tokenomija

DTRXBT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

DTRXBT by Virtuals Logotip

DTRXBT by Virtuals Cijena (DTRXBT)

Neuvršten

1 DTRXBT u USD cijena uživo:

$0.00085534
$0.00085534$0.00085534
-2.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena DTRXBT by Virtuals (DTRXBT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:49:01 (UTC+8)

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01910059
$ 0.01910059$ 0.01910059

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-2.75%

-14.75%

-14.75%

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DTRXBTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DTRXBT je $ 0.01910059, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DTRXBT se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -2.75% u posljednjih 24 sata i -14.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DTRXBT by Virtuals (DTRXBT)

$ 634.13K
$ 634.13K$ 634.13K

--
----

$ 855.34K
$ 855.34K$ 855.34K

741.38M
741.38M 741.38M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DTRXBT by Virtuals je $ 634.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DTRXBT je 741.38M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 855.34K.

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DTRXBT by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DTRXBT by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DTRXBT by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DTRXBT by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.75%
30 dana$ 0+15.47%
60 dana$ 0-25.16%
90 dana$ 0--

Što je DTRXBT by Virtuals (DTRXBT)

DTRXBT is a token that allows token gated access to AI generated insights from DTR (Decentralized Tech Researchers) alpha group. The project is also working on unique algorithms that allow for more accurate identification of high probability alpha calls both within the group and later, by using the same methods to identify high probability calls across the social graph, including X and other financial sites.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs DTRXBT by Virtuals (DTRXBT)

Službena web-stranica

DTRXBT by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DTRXBT by Virtuals.

Provjerite DTRXBT by Virtuals predviđanje cijene sada!

DTRXBT u lokalnim valutama

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DTRXBT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DTRXBT by Virtuals (DTRXBT)

Koliko DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) vrijedi danas?
Cijena DTRXBT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DTRXBT u USD?
Trenutačna cijena DTRXBT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DTRXBT by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za DTRXBT je $ 634.13K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DTRXBT?
Količina u optjecaju za DTRXBT je 741.38M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DTRXBT?
DTRXBT je postigao ATH cijenu od 0.01910059 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DTRXBT?
DTRXBT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DTRXBT?
24-satni obujam trgovanja za DTRXBT je -- USD.
Hoće li DTRXBT još narasti ove godine?
DTRXBT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DTRXBT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:49:01 (UTC+8)

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.