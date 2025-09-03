DSC (DSC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.072098$ 0.072098 $ 0.072098 Najniža cijena $ 0.00116598$ 0.00116598 $ 0.00116598 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.70% Promjena cijene (7D) -0.70%

DSC (DSC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00117245. Tijekom protekla 24 sata, DSCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DSC je $ 0.072098, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00116598.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DSC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DSC (DSC)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.72M$ 11.72M $ 11.72M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DSC je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DSC je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.72M.