Trenutačna cijena Drunk Chicken Centipede (DCC) danas je $ 0.00000996, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DCC u USD je $ 0.00000996 po DCC.

Drunk Chicken Centipede trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,957.93, s količinom u optjecaju od 999.60M DCC. Tijekom posljednja 24 sata, DCC trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00143486, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000741.

U kratkoročnim performansama, DCC se kretao -- u posljednjem satu i -8.01% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Drunk Chicken Centipede (DCC)

Tržišna kapitalizacija $ 9.96K$ 9.96K $ 9.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.96K$ 9.96K $ 9.96K Količina u optjecaju 999.60M 999.60M 999.60M Ukupna količina 999,598,306.509248 999,598,306.509248 999,598,306.509248

