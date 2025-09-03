Više o DRU

Druid AI Logotip

Druid AI Cijena (DRU)

Neuvršten

1 DRU u USD cijena uživo:

--
----
+2.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Druid AI (DRU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:38:35 (UTC+8)

Druid AI (DRU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00589734
$ 0.00589734$ 0.00589734

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

+2.67%

+4.42%

+4.42%

Druid AI (DRU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DRUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DRU je $ 0.00589734, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DRU se promijenio za +0.61% u posljednjih sat vremena, +2.67% u posljednjih 24 sata i +4.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Druid AI (DRU)

$ 35.35K
$ 35.35K$ 35.35K

--
----

$ 35.35K
$ 35.35K$ 35.35K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Druid AI je $ 35.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRU je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.35K.

Druid AI (DRU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Druid AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Druid AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Druid AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Druid AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.67%
30 dana$ 0+13.33%
60 dana$ 0+9.71%
90 dana$ 0--

Što je Druid AI (DRU)

We are pioneering a revolutionary AI platform that empowers users to transform any image or NFT into a fully interactive AI agent. This groundbreaking innovation merges the cutting-edge worlds of artificial intelligence, blockchain technology, and digital assets, creating a unique ecosystem where your visuals come alive with intelligence and interactivity. At the heart of our ecosystem is the Solana blockchain, renowned for its speed, scalability, and low transaction costs. By leveraging Solana’s robust infrastructure, we ensure a seamless, secure, and efficient experience for users, developers, and creators. This decentralized framework provides the perfect foundation for integrating AI technology with NFTs, ensuring transparency, ownership, and scalability. Our native token, DRU, plays a pivotal role in this ecosystem. Acting as a gate pass to our platform, DRU grants holders exclusive access to our transformative technology and services. Users can utilize DRU to unlock premium features, interact with their AI agents, and even participate in governance.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Druid AI (DRU)

Službena web-stranica

Druid AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Druid AI (DRU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Druid AI (DRU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Druid AI.

Provjerite Druid AI predviđanje cijene sada!

DRU u lokalnim valutama

Druid AI (DRU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Druid AI (DRU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DRU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Druid AI (DRU)

Koliko Druid AI (DRU) vrijedi danas?
Cijena DRU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DRU u USD?
Trenutačna cijena DRU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Druid AI?
Tržišna kapitalizacija za DRU je $ 35.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DRU?
Količina u optjecaju za DRU je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DRU?
DRU je postigao ATH cijenu od 0.00589734 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DRU?
DRU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DRU?
24-satni obujam trgovanja za DRU je -- USD.
Hoće li DRU još narasti ove godine?
DRU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DRU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.