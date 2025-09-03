Druid AI (DRU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00589734$ 0.00589734 $ 0.00589734 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.61% Promjena cijene (1D) +2.67% Promjena cijene (7D) +4.42% Promjena cijene (7D) +4.42%

Druid AI (DRU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DRUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DRU je $ 0.00589734, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DRU se promijenio za +0.61% u posljednjih sat vremena, +2.67% u posljednjih 24 sata i +4.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Druid AI (DRU)

Tržišna kapitalizacija $ 35.35K$ 35.35K $ 35.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.35K$ 35.35K $ 35.35K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Druid AI je $ 35.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRU je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.35K.