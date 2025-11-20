Drops Ownership Power Cijena danas

Trenutačna cijena Drops Ownership Power (DOP) danas je $ 0.00346422, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DOP u USD je $ 0.00346422 po DOP.

Drops Ownership Power trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 46,622, s količinom u optjecaju od 13.46M DOP. Tijekom posljednja 24 sata, DOP trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4.75, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00102064.

U kratkoročnim performansama, DOP se kretao -- u posljednjem satu i -21.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Drops Ownership Power (DOP)

Tržišna kapitalizacija $ 46.62K$ 46.62K $ 46.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.96K$ 51.96K $ 51.96K Količina u optjecaju 13.46M 13.46M 13.46M Ukupna količina 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Drops Ownership Power je $ 46.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOP je 13.46M, s ukupnom količinom od 15000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.96K.