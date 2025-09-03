Više o DWIN

Drop Wireless Infrastructure Cijena (DWIN)

1 DWIN u USD cijena uživo:

$0.01445623
$0.01445623
+2.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Drop Wireless Infrastructure (DWIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:45:28 (UTC+8)

Drop Wireless Infrastructure (DWIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01402951
24-satna najniža cijena
$ 0.01450811
24-satna najviša cijena

$ 0.01402951
$ 0.01450811
$ 0.127457
$ 0.00239916
-0.06%

+2.72%

-9.85%

-9.85%

Drop Wireless Infrastructure (DWIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.01445623. Tijekom protekla 24 sata, DWINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01402951 i najviše cijene $ 0.01450811, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DWIN je $ 0.127457, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00239916.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DWIN se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +2.72% u posljednjih 24 sata i -9.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Drop Wireless Infrastructure (DWIN)

$ 0.00
--
$ 15.90M
0.00
1,100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Drop Wireless Infrastructure je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DWIN je 0.00, s ukupnom količinom od 1100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.90M.

Drop Wireless Infrastructure (DWIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Drop Wireless Infrastructure u USD iznosila je $ +0.00038212.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Drop Wireless Infrastructure u USD iznosila je $ -0.0029122971.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Drop Wireless Infrastructure u USD iznosila je $ +0.0023811984.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Drop Wireless Infrastructure u USD iznosila je $ -0.001553267285978176.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00038212+2.72%
30 dana$ -0.0029122971-20.14%
60 dana$ +0.0023811984+16.47%
90 dana$ -0.001553267285978176-9.70%

Što je Drop Wireless Infrastructure (DWIN)

What is the project about? The goal of the project is to establish a platform dedicated to Decentralized Physical Infrastructure. This platform will showcase engaging use case where participants possess a stake in ownership. What makes your project unique? The project offers a variety of communication protocols and hardware technologies, uniting engaging use cases in a comprehensive end-to-end manner. History of your project. The project's origins trace back over a decade, during which several fundamental technologies were crafted for peer-to-peer communications. Over the past few years, the project has directed its efforts towards constructing decentralized IoT networks. What’s next for your project? Having established an initial network deployment comprising more than 1200 units of its wireless nodes across 10 countries, the project is strongly dedicated to formulating engaging use cases that can deliver tangible advantages to the broader public. What can your token be used for? Our token serves as the medium for conducting transactions within a fully automated system-level framework, as well as for facilitating payments within the use case we are introducing. This token enables the extraction of minute values within the system, whether it's in the form of data or services traversing across various layers of the system.

Resurs Drop Wireless Infrastructure (DWIN)

Službena web-stranica

Drop Wireless Infrastructure Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Drop Wireless Infrastructure (DWIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Drop Wireless Infrastructure (DWIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Drop Wireless Infrastructure.

Provjerite Drop Wireless Infrastructure predviđanje cijene sada!

DWIN u lokalnim valutama

Drop Wireless Infrastructure (DWIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Drop Wireless Infrastructure (DWIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DWIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Drop Wireless Infrastructure (DWIN)

Koliko Drop Wireless Infrastructure (DWIN) vrijedi danas?
Cijena DWIN uživo u USD je 0.01445623 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DWIN u USD?
Trenutačna cijena DWIN u USD je $ 0.01445623. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Drop Wireless Infrastructure?
Tržišna kapitalizacija za DWIN je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DWIN?
Količina u optjecaju za DWIN je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DWIN?
DWIN je postigao ATH cijenu od 0.127457 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DWIN?
DWIN je vidio ATL cijenu od 0.00239916 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DWIN?
24-satni obujam trgovanja za DWIN je -- USD.
Hoće li DWIN još narasti ove godine?
DWIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DWIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Drop Wireless Infrastructure (DWIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.