Drop Wireless Infrastructure (DWIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01402951 $ 0.01402951 $ 0.01402951 24-satna najniža cijena $ 0.01450811 $ 0.01450811 $ 0.01450811 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01402951$ 0.01402951 $ 0.01402951 24-satna najviša cijena $ 0.01450811$ 0.01450811 $ 0.01450811 Najviša cijena ikada $ 0.127457$ 0.127457 $ 0.127457 Najniža cijena $ 0.00239916$ 0.00239916 $ 0.00239916 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) +2.72% Promjena cijene (7D) -9.85% Promjena cijene (7D) -9.85%

Drop Wireless Infrastructure (DWIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.01445623. Tijekom protekla 24 sata, DWINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01402951 i najviše cijene $ 0.01450811, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DWIN je $ 0.127457, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00239916.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DWIN se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +2.72% u posljednjih 24 sata i -9.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Drop Wireless Infrastructure (DWIN)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.90M$ 15.90M $ 15.90M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 1,100,000,000.0 1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Drop Wireless Infrastructure je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DWIN je 0.00, s ukupnom količinom od 1100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.90M.