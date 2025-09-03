Drop Wireless Infrastructure Cijena (DWIN)
-0.06%
+2.72%
-9.85%
-9.85%
Drop Wireless Infrastructure (DWIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.01445623. Tijekom protekla 24 sata, DWINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01402951 i najviše cijene $ 0.01450811, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DWIN je $ 0.127457, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00239916.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DWIN se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +2.72% u posljednjih 24 sata i -9.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Drop Wireless Infrastructure je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DWIN je 0.00, s ukupnom količinom od 1100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.90M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Drop Wireless Infrastructure u USD iznosila je $ +0.00038212.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Drop Wireless Infrastructure u USD iznosila je $ -0.0029122971.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Drop Wireless Infrastructure u USD iznosila je $ +0.0023811984.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Drop Wireless Infrastructure u USD iznosila je $ -0.001553267285978176.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +0.00038212
|+2.72%
|30 dana
|$ -0.0029122971
|-20.14%
|60 dana
|$ +0.0023811984
|+16.47%
|90 dana
|$ -0.001553267285978176
|-9.70%
What is the project about? The goal of the project is to establish a platform dedicated to Decentralized Physical Infrastructure. This platform will showcase engaging use case where participants possess a stake in ownership. What makes your project unique? The project offers a variety of communication protocols and hardware technologies, uniting engaging use cases in a comprehensive end-to-end manner. History of your project. The project's origins trace back over a decade, during which several fundamental technologies were crafted for peer-to-peer communications. Over the past few years, the project has directed its efforts towards constructing decentralized IoT networks. What’s next for your project? Having established an initial network deployment comprising more than 1200 units of its wireless nodes across 10 countries, the project is strongly dedicated to formulating engaging use cases that can deliver tangible advantages to the broader public. What can your token be used for? Our token serves as the medium for conducting transactions within a fully automated system-level framework, as well as for facilitating payments within the use case we are introducing. This token enables the extraction of minute values within the system, whether it's in the form of data or services traversing across various layers of the system.
