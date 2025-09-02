Drop Staked TIA (DTIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.499906 $ 0.499906 $ 0.499906 24-satna najniža cijena $ 4.0 $ 4.0 $ 4.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.499906$ 0.499906 $ 0.499906 24-satna najviša cijena $ 4.0$ 4.0 $ 4.0 Najviša cijena ikada $ 15.01$ 15.01 $ 15.01 Najniža cijena $ 0.468528$ 0.468528 $ 0.468528 Promjena cijene (1H) +58.26% Promjena cijene (1D) -43.48% Promjena cijene (7D) +32.84% Promjena cijene (7D) +32.84%

Drop Staked TIA (DTIA) cijena u stvarnom vremenu je $2.26. Tijekom protekla 24 sata, DTIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.499906 i najviše cijene $ 4.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DTIA je $ 15.01, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.468528.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DTIA se promijenio za +58.26% u posljednjih sat vremena, -43.48% u posljednjih 24 sata i +32.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Drop Staked TIA (DTIA)

Tržišna kapitalizacija $ 590.70K$ 590.70K $ 590.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 590.70K$ 590.70K $ 590.70K Količina u optjecaju 261.34K 261.34K 261.34K Ukupna količina 261,337.0 261,337.0 261,337.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Drop Staked TIA je $ 590.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DTIA je 261.34K, s ukupnom količinom od 261337.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 590.70K.