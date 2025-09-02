Više o DTIA

Drop Staked TIA Cijena (DTIA)

1 DTIA u USD cijena uživo:

$2.26
$2.26
-43.40%1D
Grafikon aktualnih cijena Drop Staked TIA (DTIA)
Drop Staked TIA (DTIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.499906
24-satna najniža cijena
$ 4.0
24-satna najviša cijena

$ 0.499906
$ 4.0
$ 15.01
$ 0.468528
+58.26%

-43.48%

+32.84%

+32.84%

Drop Staked TIA (DTIA) cijena u stvarnom vremenu je $2.26. Tijekom protekla 24 sata, DTIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.499906 i najviše cijene $ 4.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DTIA je $ 15.01, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.468528.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DTIA se promijenio za +58.26% u posljednjih sat vremena, -43.48% u posljednjih 24 sata i +32.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Drop Staked TIA (DTIA)

$ 590.70K
--
$ 590.70K
261.34K
261,337.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Drop Staked TIA je $ 590.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DTIA je 261.34K, s ukupnom količinom od 261337.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 590.70K.

Drop Staked TIA (DTIA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Drop Staked TIA u USD iznosila je $ -1.739052587125368.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Drop Staked TIA u USD iznosila je $ +0.7266713600.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Drop Staked TIA u USD iznosila je $ +0.8693284360.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Drop Staked TIA u USD iznosila je $ +0.510347031289009.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -1.739052587125368-43.48%
30 dana$ +0.7266713600+32.15%
60 dana$ +0.8693284360+38.47%
90 dana$ +0.510347031289009+29.17%

Što je Drop Staked TIA (DTIA)

Drop is a liquid staking protocol for Interchain assets backed by Lido and built on Neutron. Led by ex-Lido and P2P contributors, Drop is on a mission to strengthen the economic viability of sovereign blockchain economies by transforming stagnant, traditionally staked capital into flowing streams of opportunity. Built as an Integrated Application on Neutron, Drop benefits from deep integrations with DeFi partners to give users the best yield and UX. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

Resurs Drop Staked TIA (DTIA)

Drop Staked TIA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Drop Staked TIA (DTIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Drop Staked TIA (DTIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Drop Staked TIA.

Provjerite Drop Staked TIA predviđanje cijene sada!

DTIA u lokalnim valutama

Drop Staked TIA (DTIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Drop Staked TIA (DTIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DTIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Drop Staked TIA (DTIA)

Koliko Drop Staked TIA (DTIA) vrijedi danas?
Cijena DTIA uživo u USD je 2.26 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DTIA u USD?
Trenutačna cijena DTIA u USD je $ 2.26. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Drop Staked TIA?
Tržišna kapitalizacija za DTIA je $ 590.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DTIA?
Količina u optjecaju za DTIA je 261.34K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DTIA?
DTIA je postigao ATH cijenu od 15.01 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DTIA?
DTIA je vidio ATL cijenu od 0.468528 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DTIA?
24-satni obujam trgovanja za DTIA je -- USD.
Hoće li DTIA još narasti ove godine?
DTIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DTIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
