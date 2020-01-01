Drop Staked NTRN (DNTRN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Drop Staked NTRN (DNTRN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Drop Staked NTRN (DNTRN) Informacije Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth. Službena web stranica: https://www.drop.money/ Kupi DNTRN odmah!

Drop Staked NTRN (DNTRN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Drop Staked NTRN (DNTRN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.65M $ 13.65M $ 13.65M Ukupna količina: $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M Količina u optjecaju: $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.65M $ 13.65M $ 13.65M Povijesni maksimum: $ 0.387924 $ 0.387924 $ 0.387924 Povijesni minimum: $ 0.04165462 $ 0.04165462 $ 0.04165462 Trenutna cijena: $ 0.093636 $ 0.093636 $ 0.093636 Saznajte više o cijeni Drop Staked NTRN (DNTRN)

Drop Staked NTRN (DNTRN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Drop Staked NTRN (DNTRN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DNTRN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DNTRN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DNTRN tokena, istražite DNTRN cijenu tokena uživo!

DNTRN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DNTRN? Naša DNTRN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DNTRN predviđanje cijene tokena odmah!

