Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
$ 0.08305
24-satna najniža cijena
$ 0.116049
24-satna najviša cijena

$ 0.08305
$ 0.116049
$ 0.387924
$ 0.04165462
+14.17%

+4.00%

+3.26%

+3.26%

Drop Staked NTRN (DNTRN) cijena u stvarnom vremenu je $0.106254. Tijekom protekla 24 sata, DNTRNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.08305 i najviše cijene $ 0.116049, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DNTRN je $ 0.387924, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04165462.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DNTRN se promijenio za +14.17% u posljednjih sat vremena, +4.00% u posljednjih 24 sata i +3.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

$ 15.49M
--
$ 15.49M
145.75M
145,749,958.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Drop Staked NTRN je $ 15.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DNTRN je 145.75M, s ukupnom količinom od 145749958.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.49M.

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Drop Staked NTRN u USD iznosila je $ +0.0040849.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Drop Staked NTRN u USD iznosila je $ +0.0259081997.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Drop Staked NTRN u USD iznosila je $ +0.0208692312.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Drop Staked NTRN u USD iznosila je $ -0.0080539861005253.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0040849+4.00%
30 dana$ +0.0259081997+24.38%
60 dana$ +0.0208692312+19.64%
90 dana$ -0.0080539861005253-7.04%

Što je Drop Staked NTRN (DNTRN)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Koliko će Drop Staked NTRN (DNTRN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Drop Staked NTRN (DNTRN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Drop Staked NTRN.

Provjerite Drop Staked NTRN predviđanje cijene sada!

Razumijevanje tokenomike Drop Staked NTRN (DNTRN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DNTRN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Koliko Drop Staked NTRN (DNTRN) vrijedi danas?
Cijena DNTRN uživo u USD je 0.106254 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DNTRN u USD?
Trenutačna cijena DNTRN u USD je $ 0.106254. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Drop Staked NTRN?
Tržišna kapitalizacija za DNTRN je $ 15.49M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DNTRN?
Količina u optjecaju za DNTRN je 145.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DNTRN?
DNTRN je postigao ATH cijenu od 0.387924 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DNTRN?
DNTRN je vidio ATL cijenu od 0.04165462 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DNTRN?
24-satni obujam trgovanja za DNTRN je -- USD.
Hoće li DNTRN još narasti ove godine?
DNTRN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DNTRN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.