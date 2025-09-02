Drop Staked NTRN (DNTRN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.08305 $ 0.08305 $ 0.08305 24-satna najniža cijena $ 0.116049 $ 0.116049 $ 0.116049 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.08305$ 0.08305 $ 0.08305 24-satna najviša cijena $ 0.116049$ 0.116049 $ 0.116049 Najviša cijena ikada $ 0.387924$ 0.387924 $ 0.387924 Najniža cijena $ 0.04165462$ 0.04165462 $ 0.04165462 Promjena cijene (1H) +14.17% Promjena cijene (1D) +4.00% Promjena cijene (7D) +3.26% Promjena cijene (7D) +3.26%

Drop Staked NTRN (DNTRN) cijena u stvarnom vremenu je $0.106254. Tijekom protekla 24 sata, DNTRNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.08305 i najviše cijene $ 0.116049, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DNTRN je $ 0.387924, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04165462.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DNTRN se promijenio za +14.17% u posljednjih sat vremena, +4.00% u posljednjih 24 sata i +3.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Drop Staked NTRN (DNTRN)

Tržišna kapitalizacija $ 15.49M$ 15.49M $ 15.49M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.49M$ 15.49M $ 15.49M Količina u optjecaju 145.75M 145.75M 145.75M Ukupna količina 145,749,958.0 145,749,958.0 145,749,958.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Drop Staked NTRN je $ 15.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DNTRN je 145.75M, s ukupnom količinom od 145749958.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.49M.