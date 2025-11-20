Drop Staked INIT Cijena danas

Trenutačna cijena Drop Staked INIT (DEINIT) danas je $ 0.236973, s promjenom od 25.74% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DEINIT u USD je $ 0.236973 po DEINIT.

Drop Staked INIT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,337.71, s količinom u optjecaju od 52.63K DEINIT. Tijekom posljednja 24 sata, DEINIT trgovao je između $ 0.180414 (niska) i $ 0.234427 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.788788, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.1773.

U kratkoročnim performansama, DEINIT se kretao +1.97% u posljednjem satu i +2.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Drop Staked INIT (DEINIT)

Tržišna kapitalizacija $ 12.34K$ 12.34K $ 12.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.34K$ 12.34K $ 12.34K Količina u optjecaju 52.63K 52.63K 52.63K Ukupna količina 52,629.117579 52,629.117579 52,629.117579

Trenutačna tržišna kapitalizacija Drop Staked INIT je $ 12.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEINIT je 52.63K, s ukupnom količinom od 52629.117579. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.34K.