Drop Staked ATOM (DATOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 5.15 $ 5.15 $ 5.15 24-satna najniža cijena $ 5.42 $ 5.42 $ 5.42 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 5.15$ 5.15 $ 5.15 24-satna najviša cijena $ 5.42$ 5.42 $ 5.42 Najviša cijena ikada $ 12.0$ 12.0 $ 12.0 Najniža cijena $ 0.438175$ 0.438175 $ 0.438175 Promjena cijene (1H) +0.57% Promjena cijene (1D) -2.86% Promjena cijene (7D) +0.05% Promjena cijene (7D) +0.05%

Drop Staked ATOM (DATOM) cijena u stvarnom vremenu je $5.26. Tijekom protekla 24 sata, DATOMtrgovalo je između najniže cijene $ 5.15 i najviše cijene $ 5.42, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DATOM je $ 12.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.438175.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DATOM se promijenio za +0.57% u posljednjih sat vremena, -2.86% u posljednjih 24 sata i +0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Drop Staked ATOM (DATOM)

Tržišna kapitalizacija $ 9.18M$ 9.18M $ 9.18M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.18M$ 9.18M $ 9.18M Količina u optjecaju 1.74M 1.74M 1.74M Ukupna količina 1,744,570.0 1,744,570.0 1,744,570.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Drop Staked ATOM je $ 9.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DATOM je 1.74M, s ukupnom količinom od 1744570.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.18M.