Drip Network (DRIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00154485 $ 0.00154485 $ 0.00154485 24-satna najniža cijena $ 0.00174619 $ 0.00174619 $ 0.00174619 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00154485$ 0.00154485 $ 0.00154485 24-satna najviša cijena $ 0.00174619$ 0.00174619 $ 0.00174619 Najviša cijena ikada $ 173.86$ 173.86 $ 173.86 Najniža cijena $ 0.00128302$ 0.00128302 $ 0.00128302 Promjena cijene (1H) -0.44% Promjena cijene (1D) -3.08% Promjena cijene (7D) -3.05% Promjena cijene (7D) -3.05%

Drip Network (DRIP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00168886. Tijekom protekla 24 sata, DRIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00154485 i najviše cijene $ 0.00174619, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DRIP je $ 173.86, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00128302.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DRIP se promijenio za -0.44% u posljednjih sat vremena, -3.08% u posljednjih 24 sata i -3.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Drip Network (DRIP)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.69K$ 1.69K $ 1.69K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Drip Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRIP je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.69K.