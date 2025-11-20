DRINK Cijena danas

Trenutačna cijena DRINK (DRINK) danas je --, s promjenom od 0.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DRINK u USD je -- po DRINK.

DRINK trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,291.88, s količinom u optjecaju od 190.08M DRINK. Tijekom posljednja 24 sata, DRINK trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02555875, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DRINK se kretao +0.12% u posljednjem satu i +1,178.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DRINK (DRINK)

Tržišna kapitalizacija $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.83K$ 42.83K $ 42.83K Količina u optjecaju 190.08M 190.08M 190.08M Ukupna količina 721,000,000.0 721,000,000.0 721,000,000.0

