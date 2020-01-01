Driftin Cat (DRIFTY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Driftin Cat (DRIFTY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Driftin Cat (DRIFTY) Informacije The cat literally drifts. The only meme coin on Solana with reckless driving included for free. Službena web stranica: https://drifty.fun Kupi DRIFTY odmah!

Driftin Cat (DRIFTY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Driftin Cat (DRIFTY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.62K $ 16.62K $ 16.62K Ukupna količina: $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M Količina u optjecaju: $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.62K $ 16.62K $ 16.62K Povijesni maksimum: $ 0.0010724 $ 0.0010724 $ 0.0010724 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Driftin Cat (DRIFTY)

Driftin Cat (DRIFTY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Driftin Cat (DRIFTY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DRIFTY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DRIFTY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DRIFTY tokena, istražite DRIFTY cijenu tokena uživo!

