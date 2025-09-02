Drift Staked SOL (DSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 221.5 $ 221.5 $ 221.5 24-satna najniža cijena $ 232.66 $ 232.66 $ 232.66 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 221.5$ 221.5 $ 221.5 24-satna najviša cijena $ 232.66$ 232.66 $ 232.66 Najviša cijena ikada $ 311.34$ 311.34 $ 311.34 Najniža cijena $ 107.06$ 107.06 $ 107.06 Promjena cijene (1H) -0.95% Promjena cijene (1D) -0.11% Promjena cijene (7D) +6.82% Promjena cijene (7D) +6.82%

Drift Staked SOL (DSOL) cijena u stvarnom vremenu je $230.12. Tijekom protekla 24 sata, DSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 221.5 i najviše cijene $ 232.66, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DSOL je $ 311.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 107.06.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DSOL se promijenio za -0.95% u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i +6.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Drift Staked SOL (DSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 318.59M$ 318.59M $ 318.59M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 318.59M$ 318.59M $ 318.59M Količina u optjecaju 1.38M 1.38M 1.38M Ukupna količina 1,384,482.260923141 1,384,482.260923141 1,384,482.260923141

Trenutačna tržišna kapitalizacija Drift Staked SOL je $ 318.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DSOL je 1.38M, s ukupnom količinom od 1384482.260923141. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 318.59M.