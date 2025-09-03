Drife (DRF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03745335$ 0.03745335 $ 0.03745335 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.20% Promjena cijene (1D) +6.97% Promjena cijene (7D) -3.71% Promjena cijene (7D) -3.71%

Drife (DRF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DRFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DRF je $ 0.03745335, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DRF se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +6.97% u posljednjih 24 sata i -3.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Drife (DRF)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 52.77K$ 52.77K $ 52.77K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Drife je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRF je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.77K.