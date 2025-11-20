DRESSdio Cijena danas

Trenutačna cijena DRESSdio (DRESS) danas je $ 0.01013933, s promjenom od 2.28% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DRESS u USD je $ 0.01013933 po DRESS.

DRESSdio trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,575,976, s količinom u optjecaju od 352.68M DRESS. Tijekom posljednja 24 sata, DRESS trgovao je između $ 0.00977224 (niska) i $ 0.01029806 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.152477, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00858407.

U kratkoročnim performansama, DRESS se kretao +0.39% u posljednjem satu i -10.32% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DRESSdio (DRESS)

Tržišna kapitalizacija $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.28M$ 20.28M $ 20.28M Količina u optjecaju 352.68M 352.68M 352.68M Ukupna količina 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DRESSdio je $ 3.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRESS je 352.68M, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.28M.