Drep (DREP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 3.98 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.72%

Drep (DREP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00221806. Tijekom protekla 24 sata, DREPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DREP je $ 3.98, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DREP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Drep (DREP)

Tržišna kapitalizacija $ 127.33K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 221.81K Količina u optjecaju 57.41M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Drep je $ 127.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DREP je 57.41M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 221.81K.