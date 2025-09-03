Dreamverse (DV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.062501$ 0.062501 $ 0.062501 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) +219.12% Promjena cijene (7D) +219.12%

Dreamverse (DV) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DV je $ 0.062501, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i +219.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dreamverse (DV)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dreamverse je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DV je 0.00, s ukupnom količinom od 2100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.30K.