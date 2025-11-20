dreamcoin Cijena danas

Trenutačna cijena dreamcoin (DREAM) danas je $ 0.00001041, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DREAM u USD je $ 0.00001041 po DREAM.

dreamcoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,393.03, s količinom u optjecaju od 998.72M DREAM. Tijekom posljednja 24 sata, DREAM trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00022927, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000977.

U kratkoročnim performansama, DREAM se kretao -- u posljednjem satu i -19.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu dreamcoin (DREAM)

Tržišna kapitalizacija $ 10.39K$ 10.39K $ 10.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.39K$ 10.39K $ 10.39K Količina u optjecaju 998.72M 998.72M 998.72M Ukupna količina 998,719,357.116471 998,719,357.116471 998,719,357.116471

