Dream machine ($DREAM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dream machine ($DREAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dream machine ($DREAM) Informacije Death to scamfulencers and KOLs pumping and dumping, this is to embark on that journey with Ai meta changing the landscape of meme tokens. Memes represent and idea/ideas, emotions, capture personalities and so on. Its a return to pictography one of the first human languages. This represents the idea and feelings of those who want change in the space of meme coins. Dream machine will go as far as the community wants to take it. Službena web stranica: https://dream-machine.xyz/ Kupi $DREAM odmah!

Dream machine ($DREAM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dream machine ($DREAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.82K $ 15.82K $ 15.82K Ukupna količina: $ 298.54M $ 298.54M $ 298.54M Količina u optjecaju: $ 194.21M $ 194.21M $ 194.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 24.32K $ 24.32K $ 24.32K Povijesni maksimum: $ 0.00554032 $ 0.00554032 $ 0.00554032 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Dream machine ($DREAM)

Dream machine ($DREAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dream machine ($DREAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $DREAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $DREAM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $DREAM tokena, istražite $DREAM cijenu tokena uživo!

$DREAM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $DREAM? Naša $DREAM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $DREAM predviđanje cijene tokena odmah!

