Dream machine ($DREAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00554032$ 0.00554032 $ 0.00554032 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.16% Promjena cijene (1D) +0.57% Promjena cijene (7D) +23.36% Promjena cijene (7D) +23.36%

Dream machine ($DREAM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $DREAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $DREAM je $ 0.00554032, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $DREAM se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, +0.57% u posljednjih 24 sata i +23.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dream machine ($DREAM)

Tržišna kapitalizacija $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.65K$ 23.65K $ 23.65K Količina u optjecaju 194.21M 194.21M 194.21M Ukupna količina 298,541,245.953933 298,541,245.953933 298,541,245.953933

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dream machine je $ 15.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $DREAM je 194.21M, s ukupnom količinom od 298541245.953933. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.65K.