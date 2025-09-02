Više o DREAM

1 DREAM u USD cijena uživo:

--
----
-5.70%1D
Grafikon aktualnih cijena DREAM by Virtuals (DREAM)
DREAM by Virtuals (DREAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00003283
$ 0.00003283$ 0.00003283
24-satna najniža cijena
$ 0.00003499
$ 0.00003499$ 0.00003499
24-satna najviša cijena

$ 0.00003283
$ 0.00003283$ 0.00003283

$ 0.00003499
$ 0.00003499$ 0.00003499

$ 0.00279417
$ 0.00279417$ 0.00279417

$ 0.00003229
$ 0.00003229$ 0.00003229

-3.05%

-5.72%

-16.68%

-16.68%

DREAM by Virtuals (DREAM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003299. Tijekom protekla 24 sata, DREAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003283 i najviše cijene $ 0.00003499, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DREAM je $ 0.00279417, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003229.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DREAM se promijenio za -3.05% u posljednjih sat vremena, -5.72% u posljednjih 24 sata i -16.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DREAM by Virtuals (DREAM)

$ 32.94K
$ 32.94K$ 32.94K

--
----

$ 32.94K
$ 32.94K$ 32.94K

998.46M
998.46M 998.46M

998,462,709.1655644
998,462,709.1655644 998,462,709.1655644

Trenutačna tržišna kapitalizacija DREAM by Virtuals je $ 32.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DREAM je 998.46M, s ukupnom količinom od 998462709.1655644. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.94K.

DREAM by Virtuals (DREAM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DREAM by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DREAM by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0000025295.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DREAM by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0000169461.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DREAM by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-5.72%
30 dana$ -0.0000025295-7.66%
60 dana$ -0.0000169461-51.36%
90 dana$ 0--

Što je DREAM by Virtuals (DREAM)

DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM).

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs DREAM by Virtuals (DREAM)

Službena web-stranica

DREAM by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DREAM by Virtuals (DREAM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DREAM by Virtuals (DREAM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DREAM by Virtuals.

Provjerite DREAM by Virtuals predviđanje cijene sada!

DREAM u lokalnim valutama

DREAM by Virtuals (DREAM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DREAM by Virtuals (DREAM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DREAM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DREAM by Virtuals (DREAM)

Koliko DREAM by Virtuals (DREAM) vrijedi danas?
Cijena DREAM uživo u USD je 0.00003299 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DREAM u USD?
Trenutačna cijena DREAM u USD je $ 0.00003299. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DREAM by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za DREAM je $ 32.94K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DREAM?
Količina u optjecaju za DREAM je 998.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DREAM?
DREAM je postigao ATH cijenu od 0.00279417 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DREAM?
DREAM je vidio ATL cijenu od 0.00003229 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DREAM?
24-satni obujam trgovanja za DREAM je -- USD.
Hoće li DREAM još narasti ove godine?
DREAM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DREAM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.