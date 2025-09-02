DREAM by Virtuals (DREAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00003283 $ 0.00003283 $ 0.00003283 24-satna najniža cijena $ 0.00003499 $ 0.00003499 $ 0.00003499 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00003283$ 0.00003283 $ 0.00003283 24-satna najviša cijena $ 0.00003499$ 0.00003499 $ 0.00003499 Najviša cijena ikada $ 0.00279417$ 0.00279417 $ 0.00279417 Najniža cijena $ 0.00003229$ 0.00003229 $ 0.00003229 Promjena cijene (1H) -3.05% Promjena cijene (1D) -5.72% Promjena cijene (7D) -16.68% Promjena cijene (7D) -16.68%

DREAM by Virtuals (DREAM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003299. Tijekom protekla 24 sata, DREAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003283 i najviše cijene $ 0.00003499, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DREAM je $ 0.00279417, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003229.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DREAM se promijenio za -3.05% u posljednjih sat vremena, -5.72% u posljednjih 24 sata i -16.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DREAM by Virtuals (DREAM)

Tržišna kapitalizacija $ 32.94K$ 32.94K $ 32.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.94K$ 32.94K $ 32.94K Količina u optjecaju 998.46M 998.46M 998.46M Ukupna količina 998,462,709.1655644 998,462,709.1655644 998,462,709.1655644

Trenutačna tržišna kapitalizacija DREAM by Virtuals je $ 32.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DREAM je 998.46M, s ukupnom količinom od 998462709.1655644. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.94K.