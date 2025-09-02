DREAM (DREAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.000469 24-satna najniža cijena $ 0.000495 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.01634701 Najniža cijena $ 0.000469 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -3.83% Promjena cijene (7D) -5.39%

DREAM (DREAM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00047601. Tijekom protekla 24 sata, DREAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000469 i najviše cijene $ 0.000495, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DREAM je $ 0.01634701, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000469.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DREAM se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -3.83% u posljednjih 24 sata i -5.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DREAM (DREAM)

Tržišna kapitalizacija $ 474.54K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 474.54K Količina u optjecaju 996.90M Ukupna količina 996,902,801.2922381

Trenutačna tržišna kapitalizacija DREAM je $ 474.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DREAM je 996.90M, s ukupnom količinom od 996902801.2922381. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 474.54K.