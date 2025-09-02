Više o DREAM

DREAM Cijena (DREAM)

Neuvršten

1 DREAM u USD cijena uživo:

$0.00047601
-3.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DREAM (DREAM)
DREAM (DREAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000469
24-satna najniža cijena
$ 0.000495
24-satna najviša cijena

$ 0.000469
$ 0.000495
$ 0.01634701
$ 0.000469
-0.00%

-3.83%

-5.39%

-5.39%

DREAM (DREAM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00047601. Tijekom protekla 24 sata, DREAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000469 i najviše cijene $ 0.000495, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DREAM je $ 0.01634701, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000469.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DREAM se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -3.83% u posljednjih 24 sata i -5.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DREAM (DREAM)

$ 474.54K
--
$ 474.54K
996.90M
996,902,801.2922381
Trenutačna tržišna kapitalizacija DREAM je $ 474.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DREAM je 996.90M, s ukupnom količinom od 996902801.2922381. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 474.54K.

DREAM (DREAM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DREAM u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DREAM u USD iznosila je $ -0.0001774073.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DREAM u USD iznosila je $ -0.0002374188.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DREAM u USD iznosila je $ -0.0005080292340102826.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.83%
30 dana$ -0.0001774073-37.26%
60 dana$ -0.0002374188-49.87%
90 dana$ -0.0005080292340102826-51.62%

Što je DREAM (DREAM)

Dreamcoins is an AI token launcher. Simply input a prompt or upload an image and the platform instantly generates and deploys the token for you - no wallet or ETH required. Dreamcoins is building tools to make token launches as easy as chatting with Claude or ChatGPT. Dreamcoins is the easiest way to launch a token and also allows for anonymous token launches. The platform streamlines the entire token creation process, eliminating technical barriers and complex smart contract interactions. Whether you're an artist wanting to tokenize your work, a community leader looking to launch a social token, or an entrepreneur with a unique concept, Dreamcoins provides the infrastructure to bring your vision to life instantly. With built-in features for customization and automatic smart contract deployment, users can focus on their creative ideas rather than technical implementation. The platform handles all the blockchain complexity behind the scenes, making token launches accessible to everyone.

Resurs DREAM (DREAM)

Službena web-stranica

DREAM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DREAM (DREAM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DREAM (DREAM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DREAM.

Provjerite DREAM predviđanje cijene sada!

DREAM u lokalnim valutama

DREAM (DREAM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DREAM (DREAM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DREAM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DREAM (DREAM)

Koliko DREAM (DREAM) vrijedi danas?
Cijena DREAM uživo u USD je 0.00047601 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DREAM u USD?
Trenutačna cijena DREAM u USD je $ 0.00047601. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DREAM?
Tržišna kapitalizacija za DREAM je $ 474.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DREAM?
Količina u optjecaju za DREAM je 996.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DREAM?
DREAM je postigao ATH cijenu od 0.01634701 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DREAM?
DREAM je vidio ATL cijenu od 0.000469 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DREAM?
24-satni obujam trgovanja za DREAM je -- USD.
Hoće li DREAM još narasti ove godine?
DREAM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DREAM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
DREAM (DREAM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

