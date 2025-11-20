Drawnblade Cijena danas

Trenutačna cijena Drawnblade (BLADE) danas je $ 0.00004293, s promjenom od 1.88% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BLADE u USD je $ 0.00004293 po BLADE.

Drawnblade trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 42,934, s količinom u optjecaju od 999.97M BLADE. Tijekom posljednja 24 sata, BLADE trgovao je između $ 0.0000395 (niska) i $ 0.00004359 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00039846, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002812.

U kratkoročnim performansama, BLADE se kretao -0.43% u posljednjem satu i +29.84% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Drawnblade (BLADE)

Tržišna kapitalizacija $ 42.93K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.93K Količina u optjecaju 999.97M Ukupna količina 999,973,317.231857

Trenutačna tržišna kapitalizacija Drawnblade je $ 42.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLADE je 999.97M, s ukupnom količinom od 999973317.231857. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.93K.