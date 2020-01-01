draiftking (DKING) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u draiftking (DKING), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

draiftking (DKING) Informacije Draiftking is an agentic sports betting DAO leveraging CreatorBid's agent ecosystem and Score Vision's computer vision technology. The platform transforms sports betting into mathematical equations through its dual wager system, where investors can stake $DKING to access AI-driven strategies or contribute specialized pools. Revenue flows back to token holders through a transparent DAO structure. Službena web stranica: https://www.draiftking.com/ Bijela knjiga: https://docs.draiftking.com Kupi DKING odmah!

draiftking (DKING) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za draiftking (DKING), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 39.63K $ 39.63K $ 39.63K Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 39.63K $ 39.63K $ 39.63K Povijesni maksimum: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Povijesni minimum: $ 0.00168911 $ 0.00168911 $ 0.00168911 Trenutna cijena: $ 0.00189875 $ 0.00189875 $ 0.00189875 Saznajte više o cijeni draiftking (DKING)

draiftking (DKING) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike draiftking (DKING) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DKING tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DKING tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DKING tokena, istražite DKING cijenu tokena uživo!

