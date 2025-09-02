draiftking (DKING) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00186138 $ 0.00186138 $ 0.00186138 24-satna najniža cijena $ 0.00200934 $ 0.00200934 $ 0.00200934 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00186138$ 0.00186138 $ 0.00186138 24-satna najviša cijena $ 0.00200934$ 0.00200934 $ 0.00200934 Najviša cijena ikada $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 Najniža cijena $ 0.00168911$ 0.00168911 $ 0.00168911 Promjena cijene (1H) -0.75% Promjena cijene (1D) -2.57% Promjena cijene (7D) -99.70% Promjena cijene (7D) -99.70%

draiftking (DKING) cijena u stvarnom vremenu je $0.00194293. Tijekom protekla 24 sata, DKINGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00186138 i najviše cijene $ 0.00200934, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DKING je $ 1.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00168911.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DKING se promijenio za -0.75% u posljednjih sat vremena, -2.57% u posljednjih 24 sata i -99.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu draiftking (DKING)

Tržišna kapitalizacija $ 40.80K$ 40.80K $ 40.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.80K$ 40.80K $ 40.80K Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija draiftking je $ 40.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DKING je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.80K.