DRAGONZ (DRAGONZ) Informacije $DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy. Službena web stranica: https://www.dragonz.land/ Bijela knjiga: https://dragonz-land.gitbook.io/dragonz-land/whitepaper Kupi DRAGONZ odmah!

DRAGONZ (DRAGONZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DRAGONZ (DRAGONZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.89M $ 12.89M $ 12.89M Povijesni maksimum: $ 0.03076559 $ 0.03076559 $ 0.03076559 Povijesni minimum: $ 0.01231304 $ 0.01231304 $ 0.01231304 Trenutna cijena: $ 0.01288583 $ 0.01288583 $ 0.01288583 Saznajte više o cijeni DRAGONZ (DRAGONZ)

DRAGONZ (DRAGONZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DRAGONZ (DRAGONZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DRAGONZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DRAGONZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DRAGONZ tokena, istražite DRAGONZ cijenu tokena uživo!

DRAGONZ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DRAGONZ? Naša DRAGONZ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DRAGONZ predviđanje cijene tokena odmah!

