DRAGONZ (DRAGONZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01303012 24-satna najviša cijena $ 0.01337561 Najviša cijena ikada $ 0.03076559 Najniža cijena $ 0.01231304 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -0.57% Promjena cijene (7D) -9.42%

DRAGONZ (DRAGONZ) cijena u stvarnom vremenu je $0.01321703. Tijekom protekla 24 sata, DRAGONZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01303012 i najviše cijene $ 0.01337561, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DRAGONZ je $ 0.03076559, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01231304.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DRAGONZ se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.57% u posljednjih 24 sata i -9.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DRAGONZ (DRAGONZ)

Tržišna kapitalizacija $ 2.64M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.22M Količina u optjecaju 200.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DRAGONZ je $ 2.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRAGONZ je 200.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.22M.