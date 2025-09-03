Više o DWB

DragonWifBeard Logotip

DragonWifBeard Cijena (DWB)

Neuvršten

1 DWB u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DragonWifBeard (DWB)
DragonWifBeard (DWB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0013331
$ 0.0013331$ 0.0013331

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.50%

+7.50%

DragonWifBeard (DWB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DWBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DWB je $ 0.0013331, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DWB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DragonWifBeard (DWB)

$ 11.76K
$ 11.76K$ 11.76K

--
----

$ 11.76K
$ 11.76K$ 11.76K

999.23M
999.23M 999.23M

999,231,718.475121
999,231,718.475121 999,231,718.475121

Trenutačna tržišna kapitalizacija DragonWifBeard je $ 11.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DWB je 999.23M, s ukupnom količinom od 999231718.475121. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.76K.

DragonWifBeard (DWB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DragonWifBeard u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DragonWifBeard u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DragonWifBeard u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DragonWifBeard u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+23.28%
60 dana$ 0+16.42%
90 dana$ 0--

Što je DragonWifBeard (DWB)

Meet DragonWifBeard: The world's first AI-powered pet dragon! More Than Just Scales: DragonWifBeard is a real-life bearded dragon revolutionizing the pet experience. He's not just any reptile – he's equipped with cutting-edge Eliza AI agent, giving him a unique personality and the ability to interact with his environment in unprecedented ways. The Future of Companionship: This groundbreaking project merges the love for pets with the limitless possibilities of AI. Witness the dawn of a new era in companionship with DragonWithBeard.

Resurs DragonWifBeard (DWB)

Službena web-stranica

DragonWifBeard Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DragonWifBeard (DWB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DragonWifBeard (DWB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DragonWifBeard.

Provjerite DragonWifBeard predviđanje cijene sada!

DWB u lokalnim valutama

DragonWifBeard (DWB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DragonWifBeard (DWB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DWB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DragonWifBeard (DWB)

Koliko DragonWifBeard (DWB) vrijedi danas?
Cijena DWB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DWB u USD?
Trenutačna cijena DWB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DragonWifBeard?
Tržišna kapitalizacija za DWB je $ 11.76K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DWB?
Količina u optjecaju za DWB je 999.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DWB?
DWB je postigao ATH cijenu od 0.0013331 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DWB?
DWB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DWB?
24-satni obujam trgovanja za DWB je -- USD.
Hoće li DWB još narasti ove godine?
DWB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DWB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.