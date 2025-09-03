DragonWifBeard (DWB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0013331$ 0.0013331 $ 0.0013331 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +7.50% Promjena cijene (7D) +7.50%

DragonWifBeard (DWB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DWBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DWB je $ 0.0013331, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DWB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DragonWifBeard (DWB)

Tržišna kapitalizacija $ 11.76K$ 11.76K $ 11.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.76K$ 11.76K $ 11.76K Količina u optjecaju 999.23M 999.23M 999.23M Ukupna količina 999,231,718.475121 999,231,718.475121 999,231,718.475121

Trenutačna tržišna kapitalizacija DragonWifBeard je $ 11.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DWB je 999.23M, s ukupnom količinom od 999231718.475121. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.76K.