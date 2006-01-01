DragonMaster Totem (TOTEM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DragonMaster Totem (TOTEM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DragonMaster Totem (TOTEM) Informacije DragonMaster is the first blockchain-based Metaverse game that blends RTS, MOBA, Collection, and Play-to-Earn gameplay. The land system will be introduced in the future, allowing players to freely develop their own home towns, defend against opponents through appropriate deployment, empower themselves through battles and resource plundering, and engage in group engagements. Službena web stranica: https://www.dragonmaster.co/ Kupi TOTEM odmah!

DragonMaster Totem (TOTEM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DragonMaster Totem (TOTEM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 210.51M $ 210.51M $ 210.51M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 111.77K $ 111.77K $ 111.77K Povijesni maksimum: $ 0.104476 $ 0.104476 $ 0.104476 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00053093 $ 0.00053093 $ 0.00053093 Saznajte više o cijeni DragonMaster Totem (TOTEM)

DragonMaster Totem (TOTEM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DragonMaster Totem (TOTEM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TOTEM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TOTEM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TOTEM tokena, istražite TOTEM cijenu tokena uživo!

