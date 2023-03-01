DragonKing (DRAGONKING) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DragonKing (DRAGONKING), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DragonKing (DRAGONKING) Informacije Dragonking token is one of the fastest growing community in crypto memes.Dragonking is on a mission to bring crypto to the average person. Dragonking is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fees than ethereum.With decentralized exchanges on BSC offering lightning-fast swaps and extremely low fees, BSC has started to become one of the most widely used blockchains for Decentralized Finance (Defi).Dragonking has learned a few tricks and lessons from meme father, Doge and Dogeking etc. Dragonking has serious mission of bringing crypto adoption to the main stream with new concepts such as holding rewards, de-centralised exchanges etc. Službena web stranica: https://dragonkingunited.com/ Bijela knjiga: https://dragonkingunited.com/wp-content/uploads/2023/03/DragonKing-WhitePaper%EF%BC%88EN%EF%BC%89_compressed.pdf Kupi DRAGONKING odmah!

DragonKing (DRAGONKING) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DragonKing (DRAGONKING), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 102.78K $ 102.78K $ 102.78K Ukupna količina: $ 13.27T $ 13.27T $ 13.27T Količina u optjecaju: $ 13.27T $ 13.27T $ 13.27T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 102.78K $ 102.78K $ 102.78K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni DragonKing (DRAGONKING)

DragonKing (DRAGONKING) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DragonKing (DRAGONKING) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DRAGONKING tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DRAGONKING tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DRAGONKING tokena, istražite DRAGONKING cijenu tokena uživo!

