DragonCoin (DRAGON) Informacije DragonCoin, a token created on Solana chain to change the crypto world.The Dragon is the only mythological creature in the Chinese Zodiac. In China, dragons are associated with strength, health, harmony and luck; they are placed above doors or on roofs to banish demons and evil spirits. The Year of the Dragon is associated with the symbol of the division of the year. That indicates wealth,lust and strength.With a strong enough community like the one we are aiming to create.DragonCoin could end up being compared to Shiba Inu or Pepe. Službena web stranica: https://www.dragoncoin.eu/ Bijela knjiga: https://dragoncoin-2.gitbook.io/dragoncoin-whitepaper/ Kupi DRAGON odmah!

DragonCoin (DRAGON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DragonCoin (DRAGON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 98,908.33T $ 98,908.33T $ 98,908.33T Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 59.91K $ 59.91K $ 59.91K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni DragonCoin (DRAGON)

DragonCoin (DRAGON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DragonCoin (DRAGON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DRAGON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DRAGON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DRAGON tokena, istražite DRAGON cijenu tokena uživo!

