Dragonchain (DRGN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0244449 24-satna najviša cijena $ 0.02597462 Najviša cijena ikada $ 5.46 Najniža cijena $ 0.00515106 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) -4.36% Promjena cijene (7D) +2.06%

Dragonchain (DRGN) cijena u stvarnom vremenu je $0.02484127. Tijekom protekla 24 sata, DRGNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0244449 i najviše cijene $ 0.02597462, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DRGN je $ 5.46, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00515106.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DRGN se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, -4.36% u posljednjih 24 sata i +2.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dragonchain (DRGN)

Tržišna kapitalizacija $ 9.16M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.77M Količina u optjecaju 368.54M Ukupna količina 433,494,437.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dragonchain je $ 9.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRGN je 368.54M, s ukupnom količinom od 433494437.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.77M.