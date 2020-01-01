Dragon Sun (DRGN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dragon Sun (DRGN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dragon Sun (DRGN) Informacije Dragon Sun ($DRGN) is a Tron-based memecoin that draws on the powerful symbolism of a dragon to represent the fusion of eastern and western political ideologies within the Tron ecosystem. The project aims to create a unique and engaging community by leveraging this cultural and political narrative, offering a fresh and intriguing theme for crypto enthusiasts. As the newest fire-breather in the Tron ecosystem, Dragon Sun is all about bringing people together through a shared interest in mythology and crypto. Službena web stranica: https://dragonsun.xyz

Dragon Sun (DRGN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dragon Sun (DRGN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 59.55K $ 59.55K $ 59.55K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 59.55K $ 59.55K $ 59.55K Povijesni maksimum: $ 0.070449 $ 0.070449 $ 0.070449 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0

Dragon Sun (DRGN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dragon Sun (DRGN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DRGN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DRGN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

