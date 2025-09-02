Više o DRGN

Dragon Sun Cijena (DRGN)

1 DRGN u USD cijena uživo:

0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Dragon Sun (DRGN)
Dragon Sun (DRGN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 0.070449
$ 0.070449$ 0.070449

Dragon Sun (DRGN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DRGNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DRGN je $ 0.070449, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DRGN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dragon Sun (DRGN)

$ 59.54K
$ 59.54K$ 59.54K

$ 59.54K
$ 59.54K$ 59.54K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dragon Sun je $ 59.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRGN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.54K.

Dragon Sun (DRGN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dragon Sun u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dragon Sun u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dragon Sun u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dragon Sun u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-2.75%
60 dana$ 0-47.09%
90 dana$ 0--

Što je Dragon Sun (DRGN)

Dragon Sun ($DRGN) is a Tron-based memecoin that draws on the powerful symbolism of a dragon to represent the fusion of eastern and western political ideologies within the Tron ecosystem. The project aims to create a unique and engaging community by leveraging this cultural and political narrative, offering a fresh and intriguing theme for crypto enthusiasts. As the newest fire-breather in the Tron ecosystem, Dragon Sun is all about bringing people together through a shared interest in mythology and crypto.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Dragon Sun (DRGN)

Dragon Sun Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dragon Sun (DRGN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dragon Sun (DRGN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dragon Sun.

Provjerite Dragon Sun predviđanje cijene sada!

DRGN u lokalnim valutama

Dragon Sun (DRGN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dragon Sun (DRGN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DRGN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dragon Sun (DRGN)

Koliko Dragon Sun (DRGN) vrijedi danas?
Cijena DRGN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DRGN u USD?
Trenutačna cijena DRGN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dragon Sun?
Tržišna kapitalizacija za DRGN je $ 59.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DRGN?
Količina u optjecaju za DRGN je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DRGN?
DRGN je postigao ATH cijenu od 0.070449 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DRGN?
DRGN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DRGN?
24-satni obujam trgovanja za DRGN je -- USD.
Hoće li DRGN još narasti ove godine?
DRGN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DRGN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Dragon Sun (DRGN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.