Dragon Mainland Shards (DMS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dragon Mainland Shards (DMS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dragon Mainland Shards (DMS) Informacije Dragon Mainland Shards (DMS) is the ecosystem and governance token of the Dragon Mainland. The total supply of DMS is 1,000,000,000 and no additional DMS will ever be issued. Team, Advisor, and mining reward tokens are locked and released monthly in equal increments over the 60 months. Službena web stranica: https://dragonmainland.io/ Kupi DMS odmah!

Dragon Mainland Shards (DMS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dragon Mainland Shards (DMS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.43K $ 33.43K $ 33.43K Povijesni maksimum: $ 1.61 $ 1.61 $ 1.61 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Dragon Mainland Shards (DMS)

Dragon Mainland Shards (DMS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dragon Mainland Shards (DMS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DMS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DMS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DMS tokena, istražite DMS cijenu tokena uživo!

DMS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DMS? Naša DMS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DMS predviđanje cijene tokena odmah!

