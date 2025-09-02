Više o DCAU

Dragon Crypto Aurum Cijena (DCAU)

1 DCAU u USD cijena uživo:

$0.855561
$0.855561$0.855561
+1.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Dragon Crypto Aurum (DCAU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:29:22 (UTC+8)

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.832589
$ 0.832589$ 0.832589
24-satna najniža cijena
$ 0.862665
$ 0.862665$ 0.862665
24-satna najviša cijena

$ 0.832589
$ 0.832589$ 0.832589

$ 0.862665
$ 0.862665$ 0.862665

$ 177.5
$ 177.5$ 177.5

$ 0.62809
$ 0.62809$ 0.62809

+1.41%

+1.04%

+0.69%

+0.69%

Dragon Crypto Aurum (DCAU) cijena u stvarnom vremenu je $0.855561. Tijekom protekla 24 sata, DCAUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.832589 i najviše cijene $ 0.862665, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DCAU je $ 177.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.62809.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DCAU se promijenio za +1.41% u posljednjih sat vremena, +1.04% u posljednjih 24 sata i +0.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dragon Crypto Aurum (DCAU)

$ 129.79K
$ 129.79K$ 129.79K

--
----

$ 131.87K
$ 131.87K$ 131.87K

151.70K
151.70K 151.70K

154,129.88
154,129.88 154,129.88

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dragon Crypto Aurum je $ 129.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DCAU je 151.70K, s ukupnom količinom od 154129.88. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 131.87K.

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dragon Crypto Aurum u USD iznosila je $ +0.00882557.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dragon Crypto Aurum u USD iznosila je $ +0.0219102327.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dragon Crypto Aurum u USD iznosila je $ +0.0611839049.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dragon Crypto Aurum u USD iznosila je $ +0.0221753012407026.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00882557+1.04%
30 dana$ +0.0219102327+2.56%
60 dana$ +0.0611839049+7.15%
90 dana$ +0.0221753012407026+2.66%

Što je Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.

Resurs Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Službena web-stranica

Dragon Crypto Aurum Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dragon Crypto Aurum (DCAU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dragon Crypto Aurum (DCAU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dragon Crypto Aurum.

Provjerite Dragon Crypto Aurum predviđanje cijene sada!

DCAU u lokalnim valutama

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dragon Crypto Aurum (DCAU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DCAU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Koliko Dragon Crypto Aurum (DCAU) vrijedi danas?
Cijena DCAU uživo u USD je 0.855561 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DCAU u USD?
Trenutačna cijena DCAU u USD je $ 0.855561. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dragon Crypto Aurum?
Tržišna kapitalizacija za DCAU je $ 129.79K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DCAU?
Količina u optjecaju za DCAU je 151.70K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DCAU?
DCAU je postigao ATH cijenu od 177.5 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DCAU?
DCAU je vidio ATL cijenu od 0.62809 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DCAU?
24-satni obujam trgovanja za DCAU je -- USD.
Hoće li DCAU još narasti ove godine?
DCAU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DCAU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:29:22 (UTC+8)

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

