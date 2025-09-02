Dragon Crypto Aurum (DCAU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.832589 $ 0.832589 $ 0.832589 24-satna najniža cijena $ 0.862665 $ 0.862665 $ 0.862665 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.832589$ 0.832589 $ 0.832589 24-satna najviša cijena $ 0.862665$ 0.862665 $ 0.862665 Najviša cijena ikada $ 177.5$ 177.5 $ 177.5 Najniža cijena $ 0.62809$ 0.62809 $ 0.62809 Promjena cijene (1H) +1.41% Promjena cijene (1D) +1.04% Promjena cijene (7D) +0.69% Promjena cijene (7D) +0.69%

Dragon Crypto Aurum (DCAU) cijena u stvarnom vremenu je $0.855561. Tijekom protekla 24 sata, DCAUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.832589 i najviše cijene $ 0.862665, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DCAU je $ 177.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.62809.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DCAU se promijenio za +1.41% u posljednjih sat vremena, +1.04% u posljednjih 24 sata i +0.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Tržišna kapitalizacija $ 129.79K$ 129.79K $ 129.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 131.87K$ 131.87K $ 131.87K Količina u optjecaju 151.70K 151.70K 151.70K Ukupna količina 154,129.88 154,129.88 154,129.88

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dragon Crypto Aurum je $ 129.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DCAU je 151.70K, s ukupnom količinom od 154129.88. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 131.87K.