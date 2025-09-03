Dragon Coin ($DGN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0.00108567
24-satna najniža cijena $ 0.00108567
24-satna najviša cijena $ 0.00108567
Najviša cijena ikada $ 0.02061428
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) -0.21%
Promjena cijene (1D) +27.49%
Promjena cijene (7D) +21.44%

Dragon Coin ($DGN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00108039. Tijekom protekla 24 sata, $DGNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00108567, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $DGN je $ 0.02061428, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $DGN se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, +27.49% u posljednjih 24 sata i +21.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dragon Coin ($DGN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.08M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.08M
Količina u optjecaju 998.28M
Ukupna količina 998,284,731.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dragon Coin je $ 1.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $DGN je 998.28M, s ukupnom količinom od 998284731.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.08M.