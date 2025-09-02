Draggy CTO (DRAGGY) Informacije o cijeni (USD)

Draggy CTO (DRAGGY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DRAGGYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DRAGGY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DRAGGY se promijenio za +1.04% u posljednjih sat vremena, -1.71% u posljednjih 24 sata i -4.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Draggy CTO (DRAGGY)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Draggy CTO je $ 399.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRAGGY je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 399.49K.