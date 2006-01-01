Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Draggy 0x62 (DRAGGY0X62), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) Informacije Draggy, a memecoin inspired by Matt Furie's fantasy book "The Night Rider," features a courageous character named Draggy. Draggy ventures through a fantastical world teeming with magical creatures, encountering friendly companions like a frog, a rat, and a bat. Together, this unlikely fellowship bravely confronts the mysteries of this mystical land. Službena web stranica: https://draggy0x62.wtf/

Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Draggy 0x62 (DRAGGY0X62), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.31K $ 16.31K $ 16.31K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Draggy 0x62 (DRAGGY0X62)

Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DRAGGY0X62 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DRAGGY0X62 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DRAGGY0X62 tokena, istražite DRAGGY0X62 cijenu tokena uživo!

DRAGGY0X62 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DRAGGY0X62? Naša DRAGGY0X62 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

