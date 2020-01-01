Draggin Karma Points (DKP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Draggin Karma Points (DKP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Draggin Karma Points (DKP) Informacije Dragginz is a free-to-play, 100% on-chain 3D MMO, funded by the sale of non-game-breaking in-game items and customisations. The player hatches and raises baby Dragginz to accompany them on adventures, harnessing the planet’s latent magic to explore, battle and master Trade Skills such as Alchemy, Gardening and Cooking. Dragginz also provides world-building facilities so that users can 'check out' part of the world to make changes or build entirely new locations. Changes are voted on by the Dragginz team and the community, and successful proposals are integrated into the live Dragginz universe. Dragginz runs and is hosted entirely on the Internet Computer; this includes the back-end data model, all static and dynamic gameplay data, all 3D, 2D audio and other game assets as well as all API endpoints and the Website. There is no Web2 technology employed anywhere in the Dragginz ecosystem. Player authentication is via Internet Identity, which provides a secure, trustless mechanism for authenticating user sessions without needing to collect any personally identifiable information; Dragginz has no sign-up form. Dragginz is a hybrid DAO with centralised creative control and decentralised community control facilitated by our SNS and governed by our native DKP (Draggin Karma Points) token. The community can influence the roadmap, game contents and features by raising and voting on proposals with their DKP. The Dragginz corporate entity is a Swiss-based Foundation (Dragginz Stiftung), which legally enshrines the founding principles that the project is not for profit and exists to promote the development of the Dragginz 3D MMO and its community of players. Službena web stranica: https://dragginz.io Kupi DKP odmah!

Draggin Karma Points (DKP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Draggin Karma Points (DKP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Ukupna količina: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Količina u optjecaju: $ 3.99B $ 3.99B $ 3.99B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.15M $ 8.15M $ 8.15M Povijesni maksimum: $ 0.00516918 $ 0.00516918 $ 0.00516918 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00101921 $ 0.00101921 $ 0.00101921 Saznajte više o cijeni Draggin Karma Points (DKP)

Draggin Karma Points (DKP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Draggin Karma Points (DKP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DKP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DKP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DKP tokena, istražite DKP cijenu tokena uživo!

DKP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DKP? Naša DKP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DKP predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!