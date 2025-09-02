Draggin Karma Points (DKP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00106194 $ 0.00106194 $ 0.00106194 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00106194$ 0.00106194 $ 0.00106194 Najviša cijena ikada $ 0.00516918$ 0.00516918 $ 0.00516918 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.29% Promjena cijene (1D) -0.49% Promjena cijene (7D) -21.79% Promjena cijene (7D) -21.79%

Draggin Karma Points (DKP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00105671. Tijekom protekla 24 sata, DKPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00106194, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DKP je $ 0.00516918, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DKP se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i -21.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Draggin Karma Points (DKP)

Tržišna kapitalizacija $ 4.22M$ 4.22M $ 4.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.45M$ 8.45M $ 8.45M Količina u optjecaju 3.99B 3.99B 3.99B Ukupna količina 7,999,999,844.0 7,999,999,844.0 7,999,999,844.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Draggin Karma Points je $ 4.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DKP je 3.99B, s ukupnom količinom od 7999999844.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.45M.